Тюменка представила свое исследование международным специалистам в Индии

Младший научный сотрудник лаборатории антимикробной резистентности Института экологии и сельскохозяйственной биологии Ольга Доманская приняла участие в престижной международной программе Moving Boundaries India 2025. Мероприятие прошло в Ахмедабаде (Индия).

Ольга получила от организаторов финансовую поддержку на обучение, а также возможность выступить с докладом. В своем исследовании "Архитектура связей: проектирование городской экологии через синергию природы, человека и пространства" Ольга Доманская предложила биоцентрический (экосистемный) взгляд, рассматривающий человека как часть взаимосвязанной сети жизни — биосферы. Этот подход, созвучный идеям Владимира Вернадского, стал важной частью общей дискуссии.

Пилотное исследование, проведенное при участии коллег Александра Яшникова, Эли Шмидт и Дианы Дилбарян, основанное на анализе почвенных образцов из различных городских локаций, позволил проследить взаимосвязи в цепочке "проектное решение — состояние микробиома — потенциальные последствия для здоровья". Полученные данные указывают на то, что различные градостроительные практики сопряжены с формированием специфических микробных экосистем, что, в свою очередь, может влиять на экологическую устойчивость и здоровье горожан. Таким образом, микробиом городских почв предстаёт как критически важный аспект, требующий учёта при создании комплексной среды, пишет управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"В ходе дискуссий мы обращались к популярному сегодня направлению „нейроархитектуры“. Несмотря на его ценность как инструмента, позволяющего понять, как среда влияет на мозг и поведение, существует риск его поверхностного и изолированного применения на практике. Глубина подхода заключается не в механическом применении узких данных, а в смене парадигмы. Проектирование должно синтезировать знания из экологии, психологии и биологии, основываясь на понимании эволюционной природы человека как части взаимосвязанных систем. Такой целостный взгляд требует отказа от устаревшей антропоцентрической модели и перехода к ответственной биоцентрической парадигме. Эта философия перекликается с идеями вдохновителей программы — от Кеннета Фрэмптона и Юхани Палласмаа до Мориса Мерло-Понти", - отметила Ольга Доманская.

Программа этого года "Пространственная экология: восстановление связей" была организована на базе одного из ведущих архитектурных вузов мира — CEPT University в Ахмедабаде. Её ключевой целью стал поиск путей преодоления узких дисциплинарных границ.