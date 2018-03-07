Российское мороженое покоряет Китай

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Презентация мороженого под новой торговой маркой "Василиса", планируемой к продвижению на рынок КНР, прошла в Торговом представительстве России в Китае.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ, в последние годы интерес китайских потребителей к российскому мороженому заметно растет – объем экспорта продукции из России в КНР в 2017 году увеличился на 13% и достиг 2,7 млн долларов.

По словам врио торгового представителя России в Китае Сергея Сорокина, российское мороженое уже успело стать узнаваемым брендом. Состоялась дегустация 28 сортов мороженого. Посетители отметили высокое качество, широкий ассортимент и привлекательность упаковки. Достигнуты ряд договоренностей с представителями китайских коммерческих структур по углублению коммерческого сотрудничества в регионах КНР.