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Российское мороженое покоряет Китай

19:32 07 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото sfera.fm

Презентация мороженого под новой торговой маркой "Василиса", планируемой к продвижению на рынок КНР, прошла в Торговом представительстве России в Китае.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ, в последние годы интерес китайских потребителей к российскому мороженому заметно растет – объем экспорта продукции из России в КНР в 2017 году увеличился на 13% и достиг 2,7 млн долларов.

По  словам врио торгового представителя России в Китае Сергея Сорокина, российское мороженое уже успело стать узнаваемым брендом. Состоялась дегустация 28 сортов мороженого. Посетители отметили высокое качество, широкий ассортимент и  привлекательность упаковки. Достигнуты ряд договоренностей с представителями китайских коммерческих структур по углублению коммерческого сотрудничества в регионах КНР.

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Теги: Китай , мороженое , Россия , торговое представительство

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