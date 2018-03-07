Каждая четвертая компания Тюменской области отмечает 8 марта подарками и праздником

Большинство компаний Тюменской области празднует 8 Марта. Положительно на этот вопрос ответили 81% жителей региона.

Служба исследований HeadHunter провела опрос и выяснила, что в каждой четвертой компании работодатели дарят подарки и организуют праздник, еще в 17% компаний ограничиваются только подарками, а в 13% руководство просто становится добрее и внимательнее по случаю события.

Какой подарок выбрали бы представительницы прекрасного пола от работодателя. 65% ответили, что им бы больше понравился какой-либо материальный подарок. И только 13% устроит похвала или благодарность по случаю праздника. Меньше всего тех, кого устроит моральный подарок (3-1%) среди начинающих специалистов, юристов и специалистов сферы "Искусство, развлечения, масс-медиа". Интересно, что только 11% жителей региона дарят индивидуальные подарки коллегам на 8 марта и 23 февраля. 16% отмечают подарками только в женский день, а 60% не дарят индивидуальных подарков вообще.

Что касается других приятных вещей на работе, то 47% женщин признались, что регулярно получают комплименты от коллег. Чаще всего это случается у специалистов сфер "Продажи", "Юристы" и "Маркетинг, реклама, PR". А реже всего в "Информационных технологиях", банках и в "Управлении персоналом". Опрос проводился с 22 февраля по 2 марта, сообщает пресс-служба HeadHunter.