Директор тюменской фирмы задолжал работникам восемьсот тысяч рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам организации возбуждено в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, директор межотраслевой сервисной компании три месяца не платил работникам зарплату. Сумма долга составила более 780 тыс. рублей.

Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.