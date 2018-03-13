Россиянка Екатерина Румянцева завоевала третье золото Паралимпиады-2018

Екатерина Румянцева завоевала на Паралимпиаде третье золото/фото РИА Новости

Россиянка Екатерина Румянцева завоевала третью золотую медаль на Паралимпийских играх в Пхенчхане, одержав победу в биатлонной гонке на 10 км среди стоячих спортсменок 13 марта.

Еще одна российская спортсменка Анна Миленина выиграла серебро. Румянцева, которая ранее победила в биатлонной гонке на 6 км и лыжной на 15 км, во вторник финишировала с результатом 34 минуты 10,0 секунд, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Миленина, которая в Пхенчхане дважды становилась серебряным призером, с двумя промахами стала второй (35.30,0). Третье место заняла украинка Людмила Ляшенко (36.23,6), сообщает "РИА Новости".