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Жители Тюменской области потратили на покупку машин восемнадцать миллиардов рублей

19:01 17 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
www.autostat.ru

18,4 млрд рублей потратили жители Тюменской области на покупку новых машин в 2017 году.

Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", рынок новых легковых автомобилей в России в минувшем году достиг 1,46 млн единиц. Емкость российского рынка в денежном выражении оценивается в 1,97 трлн рублей.

В Тюменской области рынок в 2017 году вырос на 24,7%, его емкость увеличилась на 26,7%.

Крупнейшим субъектом РФ по емкости авторынка является Москва, на долю которой приходится пятая часть от общероссийского показателя. Так, в 2017 году москвичи потратили на новые легковые автомобили около 390 млрд рублей. На втором месте располагается соседнее Подмосковье с результатом 173,6 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (158 млрд рублей).

Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" отмечают, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург являются крупнейшими региональными рынками в стране, как объему, так и по емкости.

Лучшим среди нестоличных субъектов РФ оказывается Татарстан – в прошлом году жители республики потратили на покупку машин 77,6 млрд рублей. Немного отстает Краснодарский край (76,8 млрд рублей), занимающий пятую строчку рейтинга. В Топ-10 по показателю емкости рынка в 2017 году также попали: Башкортостан (56 млрд рублей), Свердловская (55,8 млрд рублей), Самарская (51,9 млрд руб.), Ростовская (49,1 млрд руб.) и Нижегородская (44,5 млрд руб.) области.

Отметим, что Тюменская область вошла в Топ-30 и расположилась на 23 месте. Данное исследование охватывало все субъекты РФ и позволило определить регионы с наибольшей емкостью рынка новых машин. В результате был составлен рейтинг 30 крупнейших регионов по этому показателю, сообщает Автостат. 

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Теги: автомобили , Автостат

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