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Жители Ялуторовска стали героями фотовыставки "Человек труда"

18:23 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Жители Ялуторовска познакомились с работами XVI межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова". На выставке представлены снимки в номинациях "Человек труда" и "Многодетная сибирская семья".

Открывая фотовыставку, депутат областной думы, региональный координатор проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия" Елена Кашкарова отметила, что семья и работа — две важнейших сферы для каждого человека. "Не случайно они соседствуют на стендах этой выставки. Снимки замечательные и передают теплоту и энергию, которая наполняет нашу жизнь", – сказала депутат.

фото "Тюменская линия"

Как сообщил руководитель конкурса фотожурналист Сергей Русанов, на протяжении многих лет проект реализуется при поддержке депутатской фракции "Единая Россия" областной думы и ее руководителя Андрея Артюхова. По словам Андрея Артюхова, фотовыставка имеет несколько задач. "Цель номинации "Человек труда", учрежденной в 2013 году "Единой Россией", ― повысить престиж рабочих профессий, "Многодетная сибирская семья" воспевает ценности многодетной крепкой семьи, где все заботятся друг о друге", ― отметил он.

Специальный приз конкурса получил ялуторовский фотограф Валерий Петров за снимки, на которых запечатлены труженики города и многодетные семьи.

фото "Тюменская линия"

Советник губернатора Александр Новопашин отметил, конкурс на протяжении многих лет справляется со своей главной функцией – объединяет творческие силы теперь уже не только Тюмени, но и всей России. Проект продолжает развиваться, и работы фотокорреспондентов побывали во многих городах и районах юга Тюменской области. Ранее работы фотокорреспондентов уже побывали в Заводоуковске, Тобольске, Тюмени и Ишиме. В Ялуторовске экспозиция будет открыта для посещения две недели. 

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Теги: Александр Ефремов , фотовыставка , фотоконкурс , Ялуторовск

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