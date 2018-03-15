Тюменские дзюдоисты поборются за медали "Большого шлема"

Наталья Кузютина. Фото www.sport-express.ru

Турнир "Большой шлем" пройдет в Екатеринбурге 17 и 18 марта. Семь тюменских дзюдоистов примут в нем участие.

Это заслуженный мастера спорта, бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Кузютина; мастера спорта международного класса: бронзовый призер чемпионата Европы Казбек Занкишиев и чемпион и призер турнира "Большой шлем" Иван Воробьев; мастера спорта: бронзовый призер турнира "Большой шлем" Айгуль Куценко, серебряный призер Кубка Европы Рустам Амирметов, бронзовый призер Всемирной летней Универсиады Муса Туменов, серебряный и бронзовый призер Кубков Европы Мария Зольникова.

Соревнования являются рейтинговыми. Чемпион получит 1 тыс. очков, серебряный призер – 700 и бронзовый – 500. Турнир "Большой шлем" - один из самых престижных и рейтинговых турниров после Олимпийских игр и чемпионата мира. Ежегодно проводится всего пять таких турниров. В 2018 году этого права удостоены Париж (Франция), Осака (Япония), Абу-Даби (ОАЭ), Дюссельдорф (Германия) и Екатеринбург (Россия). Причем Франция, Япония и Россия являются бессменными организаторами на протяжении многих лет. Заявки на участие в турнире, проводимом в столице Урала, поступили от 272 спортсменов из 34 стран мира.

Предварительные поединки 17 и 18 марта начнутся в 10 часов, финальный блок – в 17 часов по местному времени. Онлайн трансляция на сайте, онлайн результаты здесь.