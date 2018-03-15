Кавээнщики ТюмГУ стали обладателями Кубка двух масок

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Кубок двух масок нового сезона игр Студенческой лиги КВН достался сборной ТюмГУ "Рок-звезда".

Как сообщает пресс-служба ТюмГУ, серебро завоевала команда СоцГума "Апрель", третье место взяла команда под названием "Сливочное масло" (это сборная ФТИ, ИнХиМ, ИМиКН).

В Тюменском госуниверситете прошел новый сезон игр Студенческой лиги КВН. За право обладания "Кубком двух масок" соперничали команды почти всех институтов ТюмГУ, а также филиала в Ишиме.

В программу "Кубок двух масок" образца 2018 года вошли конкурсы: "Визитка", "Триатлон" и СТЭМ – "Студенческий театр эстрадных миниатюр". Члены жюри, искушенные в юморе, должны были после каждого круга выступлений исключать по одной команде.

Фото Дениса Зиновьева здесь.