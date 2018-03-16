Тюменцев приглашают на фестиваль региональной лиги КВН "ЗАПСИБ"

Фото пресс-службы команды "Наполеон Динамит"

Фестиваль региональной лиги "ЗАПСИБ" Международного союза КВН начнется на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 16 марта в 19 часов. Более 20 команд из разных городов России поборются за выход в следующий этап соревнований.

География мероприятия широка: помимо тюменцев в мероприятии примут участие кавээнщики из Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга, Ижевска и других городов. Всего на празднике юмора выступят более 20 команд, каждая из которых представит четырехминутные номера – визитные карточки. Наградой лучшим станет выход в ¼ финала лиги.

В роли ведущего фестиваля – Артем Муратов, участник тюменской команды КВН "Союз", чемпион Высшей лиги КВН, многократный призер фестиваля "Голосящий КиВиН". Редакторы лиги – Виктор Щетков ("Союз") и Евгений Бикшаримов ("Союз", "Наполеон динамит"). Билеты можно приобрести на сайте kassy.ru, стоимость от 200 до 500 рублей, возрастное ограничение 12+, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".