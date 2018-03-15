Селфи с президентом доступно каждому россиянину

селфи со страницы Ярослава Попова

Любой желающий может сделать селфи с президентом. Об этом сообщил разработчик специального мобильного приложения Ярослав Попов на своей странице "ВКонтакте".

"Доделали! С сегодняшего дня каждый может сделать селфи с президентом. Теперь не только Тимати может похвастаться селфи, но и ты! Скачивай приложение "Фото с Путиным"! Включай фронтальную камеру, отключай блокировку поворота экрана и действуй. Не забывай выкладывать фото с хештегом #фотоспутиным #тюмень #tyumen", - написал он.

Отметим, разработкой студента Тюменского индустриального университета Ярослава Попова "Фото с Путиным" воспользовались уже многие жители Тюмени. Так, благодаря приложению 8 марта женщины могли сделать фотографию на память и получить праздничный букет цветов от виртуального Владимира Путина. Вызвало приложение интерес и на студенческом форуме в Казани, в котором участвовал реальный президент России.

Однако раньше для фото нужны были специальные метки, сейчас можно обойтись и без них, а значит, совместное фото с президентом стало доступным для жителей всей страны.

Бесплатное приложение "Фото с Путиным"доступно в PlayMarket или AppStore.