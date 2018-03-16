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Впервые тюменские врачи провели протезирование клапана по мировым стандартам

12:38 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ОКБ№1

27-летнему пациенту провели протезирование трикуспидального клапана сердца через сравнительно небольшой разрез кардиохирурги областной клинической больницы №1 в Тюмени.

Данная технология отвечает мировым стандартам. Большинство операций - уникальны. Трикуспидальный (трехстворчатый) клапан – один из клапанов сердца, который препятствует обратному поступлению крови в предсердие. Если клапан начинает функционировать неправильно, ток крови нарушается, из-за чего возникает опасное и угрожающее жизни состояние.

У пациента патология развилась за несколько последних лет. Хирурги выполнили имплантацию клапанного протеза с сохранением других тканей и клапанов без "классического" вскрытия грудной клетки. Манипуляции по замене клапана проводили через небольшой разрез в подмышечной области - всего 5 см, с использованием специального хирургического инструментария.

Эффективность малоинвазивных хирургических вмешательств на сердце не отличается от традиционных. Но использование щадящего доступа, работа хирурга только на измененных тканях, улучшение визуализации за счет применения видеоподдержки приводят к уменьшению времени пребывания в стационаре и быстрому восстановлению пациентов. Кроме того, такую операцию на сердце отличает минимальная травматичность, пациент достаточно быстро проходит курс реабилитации и возвращается к привычной жизни, сообщает пресс-служба областной клинической больница №1.

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Теги: клапан , мировые стандарты , ОКБ№1 , операция , сердце

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