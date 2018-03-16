Тюменский кванториум приглашает на День открытых дверей

фото ДТиС "Пионер"

День открытых дверей в Тюменском детском технопарке "Кванториум" состоится 18 марта. Гостей ждут открытые занятия, мастер-классы и выставка-презентация.

С 9 до 14 часов пройдут открытые занятия в "IT-квантуме" и "Техноквантуме". С 9 до 16 наставники "Робоквантума" проведут мастер-классы по мобильной робототехнике. С 10 часов гости могут посетить выставку научно-технического творчества и робототехники и "Шахматную гостиную".

Напомним, детский технопарк "Кванториум" действует на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" (проезд Геологоразведчиков, 6а) с октября 2017 года. В кванториуме дети обучаются по шести направлениям инженерно-технического профиля, а также работает группа для детей младшего возраста, где они получают начальные представления о деятельности Кванториума и могут определиться с выбором квантума для дальнейшего обучения, сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер".