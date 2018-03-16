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Названы победители второго тура Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть"

17:16 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы АО «Транснефть-Сибирь»

26 участников из 15 организаций системы ПАО "Транснефть" представили свои работы во втором туре секции "Промышленная, пожарная и экологическая безопасность, охрана труда" на II (XIV) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти, которую провело АО "Транснефть-Сибирь" 14-15 марта 2018 года в г. Тюмени. 

Конкурсная комиссия высоко оценила уровень работ, представленных участниками конференции. Итоги подвел председатель жюри, директор департамента охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО "Транснефть" Андрей Зайцев.

По его словам, деятельность компании "Транснефть" основана на приоритетности жизни и здоровья работников и направлена на применение предупреждающих мер, связанных с минимизацией риска возникновения аварий, на снижение негативного воздействия на окружающую среду, на рациональное использование природных ресурсов. Особое место в этой работе занимает и вовлеченность персонала всех уровней в совершенствование системы управления охраной труда, промышленной безопасности, системой экологического и энергетического менеджмента. Идеи, представленные на конференции, даже те, которые не были отмечены премиями, могут быть либо полностью, либо частично применены в деятельности компании. Это позволит повысить надежность и безопасность производства, достичь экономии трудовых и материальных ресурсов, механизировать и автоматизировать производственные процессы.

По решению комиссии победителем стал Андрей Шангин (АО "Транснефть-Сибирь") с работой.

"Внутренняя очистка сухотрубных участков систем автоматического пожаротушения НПС". Второе место заняла Виктория Щетникова (АО "Транснефть – Западная Сибирь"), представившая доклад на тему "Режимно-технологические мероприятия при сжигании топлива в котлах для улучшения технико-экономических и экологических характеристик", - отметил Андрей Зайцев.

Победители второго тура примут участие в третьем туре Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть", который состоится с 28 по 31 мая в г. Казани на базе АО "Транснефть-Прикамье".

Международная научно-техническая конференция молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти проводится ежегодно в целях поддержки творческой инициативы молодежи, развития научно-технического потенциала производства и создания инновационных технологий транспорта нефти.

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Теги: конференция , нефтепровод , Транснефть-Сибирь , трубопровод

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