up

17.03.2018 суббота

USD 57,4942

EUR 70,8099

В Тюмени 0..2 С 5 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Приморье усиленно подкармливают лесных обитателей

17:47 17 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото нацпарка "Земля леопарда"

Осадки, пришедшие в Приморье в первой половине марта, значительно усложнили жизнь диких копытных на "Земле леопарда".  Глубокий снег затрудняет оленям, косулям и кабанам поиск пищи, в связи с чем сотрудники национального парка усилили подкормку животных на специальных площадках. 

"Ситуация осложняется тем, что, подтаяв на солнце, при перепаде температур снег замерзает и образуется твердый наст, - рассказал заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по лесохозяйственной службе Георгий Лихачев. – Из-за него животным сложнее и ходить, и раскапывать корм, поэтому работа по подкормке в национальном парке усилена. Корма стали активнее завозиться на площадки, также от снега очищаются уже ранее завезенная провизия". 

По наблюдениям сотрудников нацпарка, после снегопадов подкормочные площадки начали пользоваться у копытных большим вниманием. В настоящее время на "Земле леопарда" действуют около 50 площадок, полакомиться на них соевым сеном с кукурузой приходят олени, косули и кабаны.  Немаловажно, что такие "столовые" помогают уберечь животных от приближения к трассе, где их могут поджидать браконьеры. 

Вместе с тем, выпавший снег стал долгожданным событием для научных сотрудников "Земли леопарда". Малое количество осадков зимой не позволяло им вплотную заняться троплением – изучению животным по следам на снегу. С наступлением снежной весны специалисты почти ежедневно проходят километры маршрутов, только при помощи снегоступов покоряя тяжелый и липкий снег. Периодически на их пути происходят интересные встречи.  "Большим сюрпризом на этой недели для нас стала "встреча" с белогрудым медведем, - говорит инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Сторожук. – Сначала мы обнаружили его следы суточной давности, но затем увидели совсем свежие отпечатки лап. Он был в нескольких минутах ходьбы от нас. Удивительно то, что в это время косолапые, как правило, спят и просыпаются ближе к концу марта. Видимо, этот зверь вылез из берлоги раньше, направился за едой, но здесь его ждал снег".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Земля леопарда , подкормка , Приморье , снег

Последние новости

20:08 Тюменцы вызвали полицейских к торговому центру из-за фейковых сообщений в соцсетях
20:03 FIFA утвердил использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018
19:29 Клип Юлии Самойловой набрал более миллиона просмотров на YouTube
19:01 Жители Тюменской области потратили на покупку машин восемнадцать миллиардов рублей
18:47 Российские спортсмены завоевали четыре медали Паралимпийских игр в Пхенчхане
18:23 В Тюменской области создана эффективная система ранней диагностики рака
18:00 18 марта - события дня
17:47 В Приморье усиленно подкармливают лесных обитателей
17:23 Праздник "Тюменская весна в Столичном" подарит хорошее настроение всем жителям
16:57 Тюменские биатлонисты выиграли гонку преследования на первенстве России
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Инфраструктуру для отдыха на тюменской набережной должны развивать предприниматели

Активисты ОНФ передали Владимиру Якушеву общественные предложения

Владимир Якушев: предпринимательская инициатива - важное условие роста экономики

Политика

Облдума внесла изменения в правила парковки для инвалидов

Налоговые поступления в бюджет Тюменской области выросли

Макет торпедного катера появится в тюменском парке осенью

Экономика

"Тюменский бройлер" предлагает покупателям более двухсот наименований продуктов

Производство тюменского бензина Евро-5 начнется во втором квартале 2018 года

Авиакомпания "Ютэйр" предлагает специальные цены на авиаперевозки

Общество

Тюменцы вызвали полицейских к торговому центру из-за фейковых сообщений в соцсетях

Клип Юлии Самойловой набрал более миллиона просмотров на YouTube

Жители Тюменской области потратили на покупку машин восемнадцать миллиардов рублей

Спорт

FIFA утвердил использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

Российские спортсмены завоевали четыре медали Паралимпийских игр в Пхенчхане

Тюменские биатлонисты выиграли гонку преследования на первенстве России

Происшествия

В Ноябрьске подросток из банкомата получил триста тысяч рублей

Липовые сотрудницы газовой службы обманывают пожилых тюменцев

Предприятие Главрыбвод оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+