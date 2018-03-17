В Приморье усиленно подкармливают лесных обитателей

фото нацпарка "Земля леопарда"

Осадки, пришедшие в Приморье в первой половине марта, значительно усложнили жизнь диких копытных на "Земле леопарда". Глубокий снег затрудняет оленям, косулям и кабанам поиск пищи, в связи с чем сотрудники национального парка усилили подкормку животных на специальных площадках.

"Ситуация осложняется тем, что, подтаяв на солнце, при перепаде температур снег замерзает и образуется твердый наст, - рассказал заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по лесохозяйственной службе Георгий Лихачев. – Из-за него животным сложнее и ходить, и раскапывать корм, поэтому работа по подкормке в национальном парке усилена. Корма стали активнее завозиться на площадки, также от снега очищаются уже ранее завезенная провизия".

По наблюдениям сотрудников нацпарка, после снегопадов подкормочные площадки начали пользоваться у копытных большим вниманием. В настоящее время на "Земле леопарда" действуют около 50 площадок, полакомиться на них соевым сеном с кукурузой приходят олени, косули и кабаны. Немаловажно, что такие "столовые" помогают уберечь животных от приближения к трассе, где их могут поджидать браконьеры.

Вместе с тем, выпавший снег стал долгожданным событием для научных сотрудников "Земли леопарда". Малое количество осадков зимой не позволяло им вплотную заняться троплением – изучению животным по следам на снегу. С наступлением снежной весны специалисты почти ежедневно проходят километры маршрутов, только при помощи снегоступов покоряя тяжелый и липкий снег. Периодически на их пути происходят интересные встречи. "Большим сюрпризом на этой недели для нас стала "встреча" с белогрудым медведем, - говорит инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Сторожук. – Сначала мы обнаружили его следы суточной давности, но затем увидели совсем свежие отпечатки лап. Он был в нескольких минутах ходьбы от нас. Удивительно то, что в это время косолапые, как правило, спят и просыпаются ближе к концу марта. Видимо, этот зверь вылез из берлоги раньше, направился за едой, но здесь его ждал снег".