up

20.03.2018 вторник

USD 57,5521

EUR 70,6049

В Тюмени -12..-14 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Инвестиции и драгметаллы онлайн – новые сервисы банка "Открытие"

20:49 20 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Банк "Открытие". Фото ЗСФ банка "Открытие"

Интернет-банк ib.open.ru и мобильное приложение для частных клиентов обновил банк "Открытие". Новый сервис интернет-банка позволяет теперь дистанционно управлять счетами "Открытия Брокер": без комиссии пополнять счета любого продукта, просматривать баланс и прогноз доходности по портфелю, получить онлайн-консультации. Еще одна возможность – дистанционное открытие счетов в золоте, серебре, платине или палладии. Металлические счета, ранее открытые офлайн, также стали доступны.

В новой версии интернет-банка "Открытия" изменилась визуализация аналитики расходов (PFM). Для удобства клиентов поступления и расходы по картам теперь отображаются по категориям в виде круговой диаграммы. Клиентам стала доступна аналитика по нескольким картам и за различные периоды. Появился экспорт выписок в формате PDF.

"Мы совершенствуем наш интернет-банк и мобильное приложение, в основе которых заложена собственная разработка, позволяющая масштабировать и развивать сервисы. За счет создания новых сервисов и банковских продуктов, доля активных клиентов в наших диджитал-каналах растет на 3-5% в месяц", - отметил Руслан Сюбаев, начальник Управления интернет продвижения и цифровых продаж банка "Открытие".

Следующее обновление онлайн-сервисов банка "Открытие" состоится в апреле, сообщает пресс-служба банка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: банк Открытие

Последние новости

20:49 Инвестиции и драгметаллы онлайн – новые сервисы банка "Открытие"
20:27 Тюменцы могут посетить уникальный музей пионерии
19:35 Запуск "Союз МС-08" обеспечит военная авиация
19:13 Шоколад с женьшенем и сусальным золотом создали ученые Дальнего Востока
18:05 Избирателей студсовета Тюменской области зовут на раздачу аккаунтов Фото
17:54 21 марта - события дня
17:43 Известный бизнес-спикер Максим Батырев проведет мастер-класс в Тюмени
17:32 Тюменцы могут выиграть билеты на концерт Димы Билана
17:21 Тысячи пернатых возвращаются из теплых стран домой Фото
17:10 В Тюмени открылась фотовыставка "ОНФ в моем регионе"
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев предложил организовать конкурс среди молодых управленцев на уровне региона

Ялуторовские дворы станут благоустроенными, красивыми и комфортными

В Тюмень приедут основные лидеры мирового биатлона

Политика

Сотрудникам полиции предлагают вернуть полномочия

Александр Пересторонин: участие в выборах президента сплотило граждан

Эрнест Валеев отметил активность тюменцев на выборах

Экономика

Инвестиции и драгметаллы онлайн – новые сервисы банка "Открытие"

Тюменская энергосбытовая компания предоставляет возможность клиентам реструктуризировать свою задолженность

Горожан приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

Общество

Тюменцы могут посетить уникальный музей пионерии

Запуск "Союз МС-08" обеспечит военная авиация

Шоколад с женьшенем и сусальным золотом создали ученые Дальнего Востока

Спорт

Тюмень станет центром мирового биатлона

Утверждено расписание автобусов для болельщиков этапа Кубка мира по биатлону

Тюменские пловцы завоевали десять медалей чемпионата УФО

Происшествия

Тюменец, убивший приятеля, отправится в колонию

В Сургуте злоумышленник ограбил подростка на остановке

Тюменец организовал в своей квартире наркопритон
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+