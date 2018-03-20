Инвестиции и драгметаллы онлайн – новые сервисы банка "Открытие"

Банк "Открытие". Фото ЗСФ банка "Открытие"

Интернет-банк ib.open.ru и мобильное приложение для частных клиентов обновил банк "Открытие". Новый сервис интернет-банка позволяет теперь дистанционно управлять счетами "Открытия Брокер": без комиссии пополнять счета любого продукта, просматривать баланс и прогноз доходности по портфелю, получить онлайн-консультации. Еще одна возможность – дистанционное открытие счетов в золоте, серебре, платине или палладии. Металлические счета, ранее открытые офлайн, также стали доступны.

В новой версии интернет-банка "Открытия" изменилась визуализация аналитики расходов (PFM). Для удобства клиентов поступления и расходы по картам теперь отображаются по категориям в виде круговой диаграммы. Клиентам стала доступна аналитика по нескольким картам и за различные периоды. Появился экспорт выписок в формате PDF.

"Мы совершенствуем наш интернет-банк и мобильное приложение, в основе которых заложена собственная разработка, позволяющая масштабировать и развивать сервисы. За счет создания новых сервисов и банковских продуктов, доля активных клиентов в наших диджитал-каналах растет на 3-5% в месяц", - отметил Руслан Сюбаев, начальник Управления интернет продвижения и цифровых продаж банка "Открытие".

Следующее обновление онлайн-сервисов банка "Открытие" состоится в апреле, сообщает пресс-служба банка.