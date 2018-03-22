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Российские фигуристы завоевали серебро на чемпионате мира

13:21 22 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Федерации фигурного катания России

Олимпийские чемпионы в парном катании немецкая пара Алена Савченко – Брюно Массо лидируют после короткой программы на чемпионате мира в Милане 21 марта. За свой прокат они набрали 82,98 балла.

Серебряные призеры командного турнира Олимпийских игр россияне Евгения Тарасова – Владимир Морозов идут вторыми. Они набрали  81,29 балла.  Замыкают тройку французы Ванесса Джеймс – Морган Сипре. Из результат - 75,32.

По словам российских фигуристов, их мотивация на этом старте - взять реванш после неудачи на Играх в Корее. "Короткая программа получилась успешной. После сложного сезона на самом деле было тяжело собираться на чемпионат мира, потому что все устали психологически и физически. Но мы сделали все хорошо, чисто, довольны собой", - поделился Владимир Морозов. Его партнерша пояснила, что выступать на чемпионате мира в эмоциональном плане немного легче, в физическом отношении сложней. "Конечно, усталость сказывается, но мы ожидали, что все получится. После Олимпиады мы продолжали работать. Это был самый сложный отрезок сезона. Мы практически не отдыхали. Оставалось не так много времени до чемпионата, и перерыв было делать неправильно. Не теряли мотивации, не теряли настроя", - сказала Евгения Тарасова.

Добавим, все три российские пары после первого вида чемпионата мира по фигурному катанию находятся в сильнейшей десятке. Россияне Наталья Забияко – Александр Энберт – четвертые, Кристина Астахова – Алексей Рогонов – седьмые, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России. 

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Теги: Владимир Морозов , Евгения Тарасова , фигурное катание , чемпионат мира

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