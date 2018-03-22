Тюменская компания начинает выпуск творожной продукции

zolotie-luga.ru

Запуск автоматизированной творожной линии запланировала компания "Золотые луга" на апрель 2018 года.

Компания вложила в переоборудование 100 млн рублей. Линия по производству творога будет работать в закрытом режиме, без взаимодействия с окружающей средой. Оборудование поставила польская компания OBRAM. Модернизация позволит увеличить объем производства в 2 раза, до 5,7 тонн в сутки.

"От развития производства выигрывает в первую очередь наш потребитель, - отметила генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко. - Новая линия позволит производить продукт, который будет дольше сохранять его полезные свойства".

Отметим, что компания инвестировала более 400 млн рублей в модернизацию производства за последние 5 лет, сообщает пресс-служба "Золотые луга".