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Тюменская компания начинает выпуск творожной продукции

17:43 22 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
zolotie-luga.ru

Запуск автоматизированной творожной линии запланировала компания "Золотые луга" на апрель 2018 года. 

Компания вложила в переоборудование 100 млн рублей. Линия по производству творога будет работать в закрытом режиме, без взаимодействия с окружающей средой. Оборудование поставила польская компания OBRAM. Модернизация позволит увеличить объем производства в 2 раза, до 5,7 тонн в сутки.

"От развития производства выигрывает в первую очередь наш потребитель, - отметила генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко. - Новая линия позволит производить продукт, который будет дольше сохранять его полезные свойства". 

Отметим, что компания инвестировала более 400 млн рублей в модернизацию производства за последние 5 лет, сообщает пресс-служба "Золотые луга". 

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Теги: модернизация

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