up

23.03.2018 пятница

USD 56,8391

EUR 70,31

В Тюмени -6..-8 С 3 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменец стал лучшим среди инженеров УФО

17:43 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Уральского федерального университета

Студент ТИУ Александр Канюков стал победителем федерального этапа конкурса "Славим человека труда" в номинации "Лучший инженер по сварке" в категории "Инженерное искусство молодых" в Екатеринбурге 22 марта. 

Всего профессиональном турнире приняли участие 10 конкурсантов из четырех регионов УФО. В этой категории Тюменскую область представляли победители регионального этапа: Владимир Фомин, Елена Юдина и Александр Канюков. Все трое – студенты Тюменского индустриального университета.

В рамках конкурса перед участники должны были решить теоретическое задание и защитить проект. Проекты должны были отражать научно-исследовательские или практические разработки в области сварочного производства. При оценке жюри учитывало актуальность и обоснованность проблемы, наличие стратегического замысла, полноту и анализ представленных результатов, реалистичность внедрения проекта, научную обоснованность. Все представленные конкурсные материалы должны были быть выполнены с учетом ГОСТа и других регламентов. Призовые места конкурса распределились следующим образом: Александр Канюков (Тюменская область) 37,25 балла и 1 место. Сергей Зверев (Свердловская область) 34 балла, 2 место. Третье место - Никита Игалдин из Челябинской области с результатом 32,25 балла. Владимир Фомин и Елена Юдина завершили конкурс с результатом 28,25 и 24 баллов соответственно.

Еще один тюменец - Андрей Галинский, представлявший на конкурсе Тюменский индустриальный университет, - занял в конкурсе 4 место. Он выступил в категории "Профессиональные инженеры", где набрал 33,75 в номинации "За внедрение инновационных решений", сообщает департамент ЖКХ Тюменской области. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: инженеры , конкурс , сварка , Славим человека труда , ТИУ

Последние новости

18:06 Тюменский художник представляет свой город на всероссийском конкурсе
18:04 "Газпром нефть" вдвое увеличила закупку товаров и услуг у производителей Тюменской области
18:01 "Барды Тюмени" споют о весне
17:54 24 марта - события дня
17:43 Тюменец стал лучшим среди инженеров УФО
17:32 Для судей по спортивному туризму проведут семинар
17:30 Болельщики скупают сувениры с символикой Кубка мира по биатлону Фото
17:24 Выпускники богандинской школы искусств связывают жизнь с творчеством
17:21 Тюменцев приглашают на фестиваль "Радуга"
17:10 Луиза Носкова: каждый болельщик может с пользой провести время в "Жемчужине Сибири"
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Этап Кубка мира по биатлону будет зрелищным, уверен Владимир Якушев

Владимир Якушев обсудил с вице-президентом "Ростелекома" перспективы сотрудничества в Тюменской области

Андерс Бессеберг: в Тюмени созданы отличные условия для биатлонистов

Политика

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Экономика

"Газпром нефть" вдвое увеличила закупку товаров и услуг у производителей Тюменской области

Агрофирма "КРиММ" приготовит картофель и овощи для всей России

В Ямальском-2 построят детский сад

Общество

Тюменский художник представляет свой город на всероссийском конкурсе

"Барды Тюмени" споют о весне

24 марта - события дня

Спорт

Луиза Носкова: каждый болельщик может с пользой провести время в "Жемчужине Сибири"

Телетрансляции из "Жемчужины Сибири" смотрят во всем мире

Сибирская U-лайка приветствует зрителей и болельщиков Кубка мира по биатлону

Происшествия

Поджигатель из Сладковского района приговорен к длительному сроку заключения

Житель Белоярска срубил без разрешения березы для бани

В Заводоуковске возбуждены три уголовных дела по факту дачи взятки инспекторам ДПС
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+