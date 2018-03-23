Тюменец стал лучшим среди инженеров УФО

фото Уральского федерального университета

Студент ТИУ Александр Канюков стал победителем федерального этапа конкурса "Славим человека труда" в номинации "Лучший инженер по сварке" в категории "Инженерное искусство молодых" в Екатеринбурге 22 марта.

Всего профессиональном турнире приняли участие 10 конкурсантов из четырех регионов УФО. В этой категории Тюменскую область представляли победители регионального этапа: Владимир Фомин, Елена Юдина и Александр Канюков. Все трое – студенты Тюменского индустриального университета.

В рамках конкурса перед участники должны были решить теоретическое задание и защитить проект. Проекты должны были отражать научно-исследовательские или практические разработки в области сварочного производства. При оценке жюри учитывало актуальность и обоснованность проблемы, наличие стратегического замысла, полноту и анализ представленных результатов, реалистичность внедрения проекта, научную обоснованность. Все представленные конкурсные материалы должны были быть выполнены с учетом ГОСТа и других регламентов. Призовые места конкурса распределились следующим образом: Александр Канюков (Тюменская область) 37,25 балла и 1 место. Сергей Зверев (Свердловская область) 34 балла, 2 место. Третье место - Никита Игалдин из Челябинской области с результатом 32,25 балла. Владимир Фомин и Елена Юдина завершили конкурс с результатом 28,25 и 24 баллов соответственно.

Еще один тюменец - Андрей Галинский, представлявший на конкурсе Тюменский индустриальный университет, - занял в конкурсе 4 место. Он выступил в категории "Профессиональные инженеры", где набрал 33,75 в номинации "За внедрение инновационных решений", сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.