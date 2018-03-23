Тюменский художник представляет свой город на всероссийском конкурсе

Дизайнер Артем Колычев создал свой дизайн для новой модели X2 от BMW и соревнуется с представителями других городов в народном голосовании. Творческий конкурс BMW X2 Design Battle среди молодых художников и дизайнеров по всей стране проводит BMW Group Россия.

Представители отечественной арт-индустрии объединились с официальными дилерами баварского бренда для создания уникального оформления нового BMW X2. Официальная презентация новой модели состоялась 3 марта.

"Я всегда мечтал создать собственный дизайн кузова машины, - рассказывает Артем. - Однажды я разрисовывал "Жигули" своему другу. Поэтому когда появилась возможность проявить свое творчество с иностранным брендом, я ни секунды не сомневался. Долго искал форму. Так как тема конкурса "Молодой бунтарь Х" и организаторы хотели, чтобы художник думал нестандартно и отказался от шаблонов, я придумал такой месседж: видимые и скрытые преграды с треском ломаются под напором уверенного стремления к цели".

Сейчас голосование идет полным ходом. Поддержать земляка тюменцы могут на странице конкурса.