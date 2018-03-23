"Газпром нефть" вдвое увеличила закупку товаров и услуг у производителей Тюменской области

gazprom-neft.ru

Предприятие "Газпром нефти" за последние два года увеличила закупку товаров и услуг у производителей Тюменской области в два раза. В 2017 году на это потрачено 13 млрд рублей.

"Мероприятия дорожной карты по сотрудничеству ПАО "Газпром нефть" и правительства Тюменской области выполнены на пятерку", - заявил заместитель губернатора региона Вадим Шумков по итогам совещания о взаимодействии сторон в 2017 году.

По словам члена правления "Газпром нефти" Александра Дыбаля, взаимодействие с правительством Тюменской области имеет много векторную направленность. "Успешно развивается сотрудничество с Тюменским университетом, с технопарком, - отметил он. - За последнее время мы выбрали три IТ-технологии, которые произвели тюменские специалисты, и которые уже применяются на производстве "Газпром нефти".

Александр Дыбаль сообщил, что в компании рассматривается вопрос о размещении в Тюменской области одного нового производства. "Область создает для этого все условия, - подчеркнул он, - кроме того, мы продолжаем программу по импортозамещению моторных масел".

На рабочей встрече Вадим Шумков и Александр Дыбаль подвели итоги реализации мероприятий дорожной карты и согласовали направления реализации мероприятий на 2018-2019 годы, в том числе сотрудничество предприятий Тюменской области с "Газпром нефтью" и по вопросам поставок оборудования и услуг.

Борис Олейник