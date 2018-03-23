up

23.03.2018 пятница

USD 56,8391

EUR 70,31

В Тюмени -6..-8 С 3 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Экономика

"Газпром нефть" вдвое увеличила закупку товаров и услуг у производителей Тюменской области

18:04 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
gazprom-neft.ru

Предприятие "Газпром нефти" за последние два года увеличила закупку товаров и услуг у производителей Тюменской области в два раза. В 2017 году на это потрачено 13 млрд рублей.

"Мероприятия дорожной карты по сотрудничеству ПАО "Газпром нефть" и правительства Тюменской области выполнены на пятерку", - заявил заместитель губернатора региона Вадим Шумков по итогам совещания о взаимодействии сторон в 2017 году.

По словам члена правления "Газпром нефти" Александра Дыбаля, взаимодействие с правительством Тюменской области имеет много векторную направленность. "Успешно развивается сотрудничество с Тюменским университетом, с технопарком, - отметил он. - За последнее время мы выбрали три IТ-технологии, которые произвели тюменские специалисты, и которые уже применяются на производстве "Газпром нефти".

Александр Дыбаль сообщил, что в компании рассматривается вопрос о размещении в Тюменской области одного нового производства. "Область создает для этого все условия, - подчеркнул он, - кроме того, мы продолжаем программу по импортозамещению моторных масел".

На рабочей встрече Вадим Шумков и Александр Дыбаль подвели итоги реализации мероприятий дорожной карты и согласовали направления реализации мероприятий на 2018-2019 годы, в том числе сотрудничество предприятий Тюменской области с "Газпром нефтью" и по вопросам поставок оборудования и услуг.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Александр Дыбаль , Вадим Шумков , Газпром нефть , импортозамещение

Последние новости

18:06 Тюменский художник представляет свой город на всероссийском конкурсе
18:04 "Газпром нефть" вдвое увеличила закупку товаров и услуг у производителей Тюменской области
18:01 "Барды Тюмени" споют о весне
17:54 24 марта - события дня
17:43 Тюменец стал лучшим среди инженеров УФО
17:32 Для судей по спортивному туризму проведут семинар
17:30 Болельщики скупают сувениры с символикой Кубка мира по биатлону Фото
17:24 Выпускники богандинской школы искусств связывают жизнь с творчеством
17:21 Тюменцев приглашают на фестиваль "Радуга"
17:10 Луиза Носкова: каждый болельщик может с пользой провести время в "Жемчужине Сибири"
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Этап Кубка мира по биатлону будет зрелищным, уверен Владимир Якушев

Владимир Якушев обсудил с вице-президентом "Ростелекома" перспективы сотрудничества в Тюменской области

Андерс Бессеберг: в Тюмени созданы отличные условия для биатлонистов

Политика

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Экономика

"Газпром нефть" вдвое увеличила закупку товаров и услуг у производителей Тюменской области

Агрофирма "КРиММ" приготовит картофель и овощи для всей России

В Ямальском-2 построят детский сад

Общество

Тюменский художник представляет свой город на всероссийском конкурсе

"Барды Тюмени" споют о весне

24 марта - события дня

Спорт

Луиза Носкова: каждый болельщик может с пользой провести время в "Жемчужине Сибири"

Телетрансляции из "Жемчужины Сибири" смотрят во всем мире

Сибирская U-лайка приветствует зрителей и болельщиков Кубка мира по биатлону

Происшествия

Поджигатель из Сладковского района приговорен к длительному сроку заключения

Житель Белоярска срубил без разрешения березы для бани

В Заводоуковске возбуждены три уголовных дела по факту дачи взятки инспекторам ДПС
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+