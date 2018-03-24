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Мечты участников проекта #яверювбудущее исполняются

11:25 24 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
яверювбудущее.рф. Фото организаторов

Она мечтает летать, а мечты должны сбываться, - так рассудил директор аэротрубы FlyRoom Владимир Габченко, который стал исполнителем желания проекта "Я верю в будущее". 

Ежедневный маршрут "дом-садик", домашние заботы и прочие обыденные планы молодой мамы Людмилы Богдевич перевернули вверх тормашками. Тюменка оторвалась от земли и совершила полет в аэротрубе - именно о полете  девушка грезила долгое время. 

Мечтательницу встретили у дома, завязали глаза, пригласили в машину. По дороге она рассказывала о том, что любит приключения и понимает, что ее ожидает что-то невероятное.

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яверювбудущее.рф. Фото организаторов
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После нескольких минут полета в аэротрубе Людмилу Богдевич распирала эйфория. Она благодарила проект и исполнителя мечты. Девушка призналась, что хочет попробовать в жизни как можно больше интересного, поэтому на ее карте желаний есть и полет на вертолете, и купание в проруби, и прыжки на батуте, и занятия танцами. Эта карта желаний – первая в ее жизни, но уже сейчас героиня уверена, что она работает.

Ее карта желаний на сайте яверювбудущее.рф оказалась под символичным номером 2018, именно этим она привлекла внимание Владимира Габченко. Как выяснилось, он зашел на сайт, чтобы опубликовать собственную карту желаний. 

"Мечты и полет для меня всегда были неразделимыми понятиями, и я очень рад, что есть такие люди-мечтатели. Я тоже решил создать карту желаний, а в качестве примера открыл одну, как сейчас понимаю, неслучайную. Мало того, что карта была под номером 2018, в ней почти все мечты были связаны с полетами: парашют, батут, вертолет и… аэротруба. Что тут скажешь? Такие мечты должны сбываться", – считает Владимир Габченко.

Напомним, проект "Я верю в будущее" продлится до 19 апреля. Свою карту желаний можно создать в фотокабинке в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" и на сайте яверювбудущее.рф. 

Лина Орлова

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Теги: яверювбудущее

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