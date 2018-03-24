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В Грузии случайно нашли в лесу руины неизвестного древнего монастыря

13:40 24 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
В Грузии случайно нашли в лесу руины неизвестного древнего монастыря. Фото rutraveller.ru

Руины неизвестного до сегодняшнего дня монастырского комплекса обнаружены в грузинском регионе Квемо Картли.

Как сообщает Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии, руины обнаружены в горной местности недалеко от расположенного в Тетрицкаройском муниципалитете Фитаретского монастыря.

Открытие было сделано случайно, руины заметили в лесу сотрудники одной из горнодобывающих компаний в ходе геолого-поисковых работ. Для изучения объекта на место была выслана специальная группа, в которую были включены искусствоведы, историки, архитекторы и другие специалисты, передает "Интерфакс".

Сообщается, что сведений об этом монастыре не удалось найти ни в одном из существующих исторических и научных источников. При этом в агентстве отмечают, что об этом объекте ничего не знают и местные жители, с которыми были проведены беседы.

"Специалисты предполагают, что одним из строений на территории монастыря была зальная церковь VIII-IX веков", - заявляют в агентстве.

Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии отмечает, что уже начаты процедуры, необходимые для присвоения обнаруженному объекту статуса недвижимого памятника культурного наследия, а также планируется начать детальное исследование объекта, включая археологические работы.

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Теги: археология , Грузия

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