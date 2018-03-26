В Сургуте москвич пытался убить бывшую жену и ее сожителя

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Уголовное дело по факту покушения на убийство возбули следователи в Сургуте.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, 34-летний житель Москвы решил убить бывшую супругу и ее сожителя, проживающих в Сургуте. Для этого он привлек к участию своего друга. Подельники обманом уговорили своего знакомого отвезти их на машине в Сургут. На месте они привлекли к реализации плана родственника женщины.

Злоумышленники проникли в квартиру, где находились женщина, ее сожитель и хозяйка квартиры. Подозреваемые избили потерпевших, мужчине выстрелили из пистолета в голову. Женщинам удалось выпрыгнуть из окна второго этажа и покинуть место преступления. Решив, что потерпевший от полученного ранения скончался, подозреваемые скрылись с места преступления.

Полицейским удалось задержать подозреваемых в квартире у родственника потерпевшей. Сейчас с ними проводят следственные действия.

Потерпевший получил ранение щеки, многочисленные переломы костей лица. Мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Женщины проходят лечение в больнице.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем следственного управления.