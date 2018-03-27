В селе Исетском приятели угнали автомобиль дедушки

Уголовное дело. Фото sledcom.ru

Возбуждено уголовное дело по факту угона в селе Исетском.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, вечером 22 марта жители села Исетское 1998 и 2000 годов рождения угнали "ВАЗ-21102", принадлежащий дедушке одно из угонщиков. Подростки пездили по улицам села до тех пор, пока их не остановили сотрудниками ГИБДД. Кроме того, установлено, что друзья неоднократно судимы за совершение аналогичных преступлений, а несовершеннолетний подозреваемый неоднократно судим за хищение имущества.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.