Евгений Воробьев: в Тюменской области мирно и дружно живут 150 народов и народностей

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Укрепление единства и духовной общности многонационального народа России – одно из приоритетных направлений государственной программы Тюменской области "Реализация государственной национальной политики" до 2020 года. Это на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" отметил председатель областного комитета по делам национальностей Евгений Воробьев.

"В Тюменской области проживает 150 этносов, и для нас слова из гимна России о братском союзе и священной нашей земле, являются не просто словами, а руководством к действию, - подчеркнул он. - Наша стратегия и разработанная в ее рамках государственная программа национальной политики, имеет свои приоритеты, свои цели и задачи. Главные из них – это укрепление единства и духовной общности многонационального народа России в Тюменской области, развитие традиционной казачьей культуры, социокультурная адаптация мигрантов, содействие развитию традиционной хозяйственной деятельности и сохранение культуры коренных малочисленных народов севера, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, поддержание межнационального и межконфессионального мира, профилактика экстремистских проявлений".

Государственная поддержка общественно значимых проектов и мероприятий национальных и иных общественных объединений, культурно-просветительских программ и мероприятий религиозных организаций в 2017 году составила более 162 млн рублей. Проведено более 2 тыс.мероприятий.

"По итогам 2017 года сохранена позитивная тенденция в сфере межнациональных отношений в Тюменской области, - сообщил Евгений Воробьев. - Так по результатам ежегодного исследования Федеральной службы охраны (ФСО), число граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в 2017 году составила 84,4% (в 2016 году было 69,6%). Доля граждан, положительно оценивших состояние межконфессиональных отношений, в 2017 году составила 85,3% (в 2016 году – 73,5%)".

История России, по мнению Евгения Воробьева, показала, что только добрососедские отношения разных этносов делают России сильной и независимой от самых жестких санкций.

Борис Олейник