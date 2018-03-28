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Первый случай укуса клеща зарегистрировали в Тюмени

12:31 28 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: Роспотребнадзор РФ

Первый случай присасывания клеща зарегистрирован в Тюменской области 26 марта. Пострадавшим стал гражданин, проживающий в одном из дачных поселков, расположенных недалеко от Тюмени.

Он обнаружил клеща у себя на голове после того, как раздал сено домашним кроликам. В этот же день он обратился за медицинской помощью в приемное отделение Областной инфекционной клинической больницы, где ему была проведена профилактика иммуноглобулином, а также назначена антибиотикотерапия. Пострадавший от присасывания не был привит от клещевого энцефалита.

Добавим, основной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика. Вакцинироваться против клещевого энцефалита можно круглый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее двух недель до возможной встречи с клещом. При соблюдении курса вакцинации, состоящего из трех прививок (первая вакцинация, вторая - через две-четыре недели, третья - через год от второй), иммунитет сохраняется на три года. Далее ревакцинация проводятся каждые три года. При этих условиях защита от летального исхода при получении клещевой инфекции обеспечена на 100%.

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Теги: вакцина , дача , клещи , Тюмень

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