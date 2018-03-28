Центр "Семья" запускает новый проект

Семья во дворе. Фото Центра "Семья"

Праздник для семей и детей пройдет на площади возле Центра культуры и творчества "Современник" (Олимпийская, 9) 31 марта с 15 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.

Для всех желающих будут работать квест-комната "В зале суда", дворовые игры для детей всех возрастов, мастер-классы и мастерские семейного творчества, киновикторина, по итогам которой состоится розыгрыш призов и подарков.

Для родителей откроются консультационные площадки от ведущих психологов центра "Семья", семейные тренинги. Будет работать выставка тюменских мастеров.

Проект "Семья во дворе", в рамках которого тюменские семьи каждые выходные ожидают увлекательные события, разработал Центр для несовершеннолетних "Семья". В 2017 году его специалисты запустили успешный проект "Лето в Семье", тепло встреченный тюменцами.

"В этом году нам исполнилось 25 лет, мы обещали радовать тюменские семьи сюрпризами и подарками. Проект "Семья во дворе" - один из них. Жителям микрорайонов не нужно добираться к нам в центр, чтобы принять участие в мастер-классах, занятиях и тренингах, мы везем их прямо к ним во двор. Совместно с друзьями и партнерами мы подготовили множество новых интересных вариантов совместного семейного времяпрепровождения. Пока дети веселятся на площадках с активными играми или занимательными викторинами, родители могут получить консультацию специалиста или психолога, приобрести полезные знания. Проект "Семья во дворе" будет работать весной и осенью, а летом мы ждем всех желающих в гости к нам в центр, на проект "Лето в Семье", - отметила директор центра "Семья" Елена Перминова.

На еженедельных праздниках для семей участников ждут интересные квесты, веселые игры, полезные тренинги, яркие концерты и флешмобы. Мобильная площадка проекта будет путешествовать по городу, останавливаясь в парках и скверах, заглядывая в тюменские дворы, помогая детворе, подросткам и их родителям весело, интересно и полезно проводить выходные.