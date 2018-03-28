День рождения Винсента ван Гога тюменцы отметят выставкой керамики и мастер-классами

Фото пресс-службы мультицентра "Моя территория"

Интерактивную выставку художественной керамики в Тюмени приурочат ко дню рождения Винсента ван Гога. 30 марта исполнится 165 лет со дня рождения знаменитого голландского художника.

На выставке "Ван Гог жив" будут представлены работы тюменских керамистов по мотивам творчества популярного постимпрессиониста и сувениры на продажу, а мастерская "Руками" проведет мастер-классы по лепке.

Кроме этого для всех желающих искусствовед Оксана Костко прочтет лекции о керамике и о творчестве Винсента ван Гога.

Выставка пройдет в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 1 апреля, начало в 12 часов.

Дарья Казакова