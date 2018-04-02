Школа социального предпринимательства откроется в Заводоуковске

Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Проект "Школа социального предпринимательства" откроется в Заводоуковске в апреле. Это бесплатный обучающий курс, направленный на развитие бизнеса в социальных сферах.

Принять участие в проекте могут начинающие и действующие предприниматели, представители социально-ориентированных и автономных некоммерческих организаций и другие заинтересованные слушатели. Участие бесплатное. Программа включает в себя следующие образовательные модули: понятие социального предпринимательства, поиск идей для социального бизнеса, маркетинговый, организационный, производственный, финансовый планы, юридические аспекты реализации социально-предпринимательского проекта, управление персоналом. Результатом обучения станет разработанный и готовый к реализации социально-предпринимательский проект и удостоверение о повышении квалификации.

Добавим, впервые "Школа социального предпринимательства" начала работу осенью 2017 года. Организатором проекта выступил центр инноваций социальной сферы инвестиционного агентства при поддержке правительства Тюменской области и департамента социального развития Тюменской области. В октябре – декабре 2017 года успешно состоялись два потока обучения в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске. В школу были зачислены более 200 участников, по итогам защиты было выпущено 99 готовых к реализации социальных бизнес-проектов по открытию детских развивающих центров, домов престарелых, оказанию реабилитационных услуг для детей с инвалидностью, спортивных школ и т.п.

За более подробной информацией и для регистрации участия в проекте можно обратиться в Заводоуковское представительство инвестиционного агентства по адресу: Заводоуковск, ул. Шоссейная, 118а, каб. 204, тел. 8(34542)27336; 8 922 484 51 02; e-mail:zavzone@iato.ru, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.