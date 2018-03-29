Федор Шишкин: ишимцы имеют полное право следить за ходом капремонта

602 жилых дома вошли в региональную программу капитального ремонта на 2015-2020 годы в Ишиме. 601 конструктив на 235 домах запланировано отремонтировать в 2018-2020 годах. В первоочередной план работы вошли 187 кровель.

Глава Ишима Федор Шишкин обсудил вопросы реализации программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов с руководителями предприятий жилищно-коммунального комплекса и представителями подрядных организаций в рамках рабочего совещания.

Он потребовал качественного выполнения работ и соблюдения сроков ремонта, сообщает пресс-служба городской администрации. Особое внимание руководитель муниципалитета уделил строительству кровель. Он настоятельно рекомендовал подрядчикам приступать к раскрытию старых конструкций только в том случае, если в наличии имеется необходимый запас строительных материалов.

"Весной, когда возможны дожди, нельзя допустить промокания потолочных перекрытий и вызвать негативную реакцию населения. Программа призвана улучшать жилищные условия наших жителей. Прошу обратить на это особое внимание", - подчеркнул Федор Шишкин.

Он поручил департаменту по городскому хозяйству привлекать к приемке работ старших по домам.

"Жители не должны оставаться в стороне. Они ежемесячно оплачивают взносы на капремонт, поэтому имеют полное право следить за его ходом", - отметил глава города.

Соб. инф.