Семьи с низким доходом получают ежемесячные выплаты из средств маткапитала

Фото sever-press.ru

Сорок пять тюменских семей воспользовались правом на ежемесячную материальную выплату из средств материнского капитала с начала 2018 года.

Об этом сообщил заместитель управляющего отделением ПФР по Тюменской области Виталий Левенков.

Он напомнил, что получить эту выплату могут семьи с низким доходом, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок.

"Если ежемесячный доход на каждого члена семьи за последние 12 месяцев был меньше 16 тысяч 818 рублей, то семья имеет право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Размер выплаты в Тюменской области составляет 10 тысяч 823 рубля", - рассказал Виталий Левенков.

Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Если подать соответствующее заявление в течение шести месяцев после рождения ребенка, то средства будут выплачены за все прошедшие месяцы. Если же семья подаст заявление после того, как ребенку исполнится шесть месяцев, то начислять выплату будут с момента подачи документов.

Любовь Голышева