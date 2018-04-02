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В Тобольске состоится третья "Конструктория"

19:17 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото проекта "Игротека "Конструктория"

В Тобольск приезжает семейная игротека "Конструктория", которая пройдет 7 и 8 апреля в СК "Тобол". Начало в 10 часов. Участников ждут не только полюбившиеся всеми конструкторы, но и множество новинок, а также квест для подростков "Охота за пасхальными яйцами".

Жители Тобольска уже знакомы с мероприятием и две прошлые игротеки показали высокий интерес не только детей, но и взрослых. Напомним, что "Конструктория" - это семейное мероприятие, целью которого является объединить на одной площадке детей и родителей за совместным досугом, где каждый сможет реализовать в жизнь свои самые необычные конструкторские замыслы, изучить вместе с этим достопримечательности субъектов РФ, собрать 80 кв. м детской железной дороги.

Помимо основных занятий – конструирования и сбора железной дороги, участники смогут принять участие в творческих мастер-классах, для детей более старшего возраста организаторы проведут тематические квесты, посвященные Пасхе, а также постоянный розыгрыш лотереи, где главным призом станет один из конструкторов.

Также организаторы "Страны Конструктория" призывают тоболяков принять участие в благотворительных акциях: принести на мероприятие пластиковые крышечки, которые отправятся на переработку, а вырученные средства переведут в фонд "Ключ к жизни", вырастить дома цветок, который станет неожиданным сюрпризом для юного садовода, пополнить "Детский книжный обменник" старыми и ненужными книгами, которые жаль выбрасывать, но они могут пригодится другим семьям, не имеющим возможности приобрести новые книжки, сообщают организаторы проекта "Игротека "Конструктория".

Билеты можно приобрести онлайн здесь. Подробности и регистрация на мероприятие по тел. +7 (932) 321 96 56. Больше информации об игротеке на официальном сайте мероприятия.

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фото проекта "Игротека "Конструктория"
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Теги: игротека , Тобольск

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