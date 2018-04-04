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Тюменцев приглашают на литературное лото

09:10 04 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото tonb.ru

Литературное лото ко Дню детской книги пройдет в библиотеке № 17 (ул. Игримская, 33) 4 апреля в 12 часов.

Дети попадут в удивительный мир сказок. Ребята узнают, что сказки бывают разные: литературные и фольклорные, бытовые и о животных, а также волшебные – самые захватывающие и интересные. Сказка – это учитель, лекарь души, умный собеседник, она учит добру и милосердию. Школьники примут участие в веселых конкурсах и играх, будут отгадывать фильмворды, узнают, чем отличаются русские сказки от сказок других континентов мира, например, Африки, Австралии. 

На встрече в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 14 часов 30 минут ребята познакомятся с биографией и произведениями Валентина Берестова, вспомнят самые известные стихотворения и посмотрят мультфильмы, снятые по его сценарию: "Дом для Кузьки", "Гори, гори ясно". 

Встреча с поэтессой Аленой Рафинад "Так стихи еще не звучали" начнется в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) в 14 часов 30 минут, сообщает  департамент культуры администрации Тюмени. 

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Теги: Валентин Берестов , день детской книги , литература , лото

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