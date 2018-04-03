up

3.04.2018 вторник

USD 57,285

EUR 70,6038

В Тюмени 0..2 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Жильцам дома на Геологоразведчиков окажут необходимую помощь

20:32 03 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцам, переселенным из аварийного пятиэтажного дома N2 по проезду Геологоразведчиков в гостиницу "Колос" или к родственникам, компенсируют расходы на временный найм жилых помещений. Об этом сообщил заместитель главы администрации Тюмени Руслан Кухарук на встрече с жильцами дома, которая состоялась вечером 3 апреля.

"В результате мониторинга текущего состояния здания обнаружены дефекты, которые оцениваются как критические, поэтому дальнейшее проживание в доме недопустимо", - отметил замглавы городской администрации.

Напомним, что многоквартирный дом № 2 по пр. Геологоразведчиков в 2015 году был признан аварийным и подлежащим сносу. В 2016 году было принято решение о признании здания вероятной зоной чрезвычайной ситуации. 3 апреля в администрацию города поступила информация о вновь образовавшихся трещинах на фасаде и цокольной части дома. В связи с этим на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было оперативно принято решение временно переселить жильцов и ограничить доступ людей в здание.

Начиная с 19 часов, у дома начали дежурить сотрудники полиции и МЧС. Жильцам необходимо взять документы, вещи первой необходимости и выехать из дома. Для тех, кто не имеет другого жилья или не может разместиться у родственников, готовы номера в гостинице "Колос".

"У дома дежурят автобусы, которые доставят вас в гостиницу", - обратился к жильцам Руслан Кухарук.

По его словам, компенсация за найм временного жилья и услуги риэлторов будет выплачена за счет областного бюджета на основании заключенных договоров. Суммы будут рассчитываться, исходя из средней стоимости аренды жилья в том или ином районе.

"Вариант съемного жилья нужно найти самостоятельно в течение месяца. Все документы в обязательном порядке будут проверяться. На это потребуется несколько дней. Пока жильцы занимаются поиском съемной квартиры, они останутся в гостинице", - сообщил замглавы городской администрации.

Руслан Кухарук подробно рассказал о процедуре расселения из аварийного жилья для постоянного проживания, предусмотренной законодательством. Работа будет проводиться с двумя группами граждан: нанимателями, то есть проживающими в доме по договору социального найма, и собственниками.

Для нанимателей важно, чтобы документы, подтверждающие факт найма жилых помещений, были в порядке, подчеркнул он. После получения и сверки всех необходимых документов муниципалитет объявит аукцион и приобретет квартиры, равнозначные по числу комнат в прежнем жилье и площади, которая не может быть меньше ранее занимаемой. С гражданами заключат новые договоры социального найма, и люди смогут переселиться в постоянное жилье.

"Что касается собственников, вся процедура прописана в законодательстве и будет проводиться строго в его рамках. После принятия документа о расселении, администрация обязательно письменно уведомит об этом всех собственников. Затем выйдет распоряжение об изъятии жилых помещений и земельного участка под аварийным многоквартирным домом. Следующий шаг – проведение оценки каждого жилого помещения оценочной организацией, имеющей соответствующую лицензию, которую выберут в ходе аукциона. Собственники ознакомятся с оценкой: в случае согласия с ней, им выплатят соответствующую сумму", - разъяснил Руслан Кухарук.

Участникам встречи также сообщили, что дом будет находиться под охраной полиции, пока жильцы не вывезут все свои вещи. При этом попасть в дом можно будет только в сопровождении спасателей. С 4 апреля жильцам дома не станут начислять оплату за жилищно-коммунальные услуги. С 9 апреля здание отключат от всех инженерных сетей и коммуникаций.

Представители городской администрации ответили на все вопросы участников собрания. Дополнительную информацию жильцы могут получить в любое время по телефону оперативного дежурного администрации города 46-19-69.

По данным управляющей компании, в аварийном 148-квартирном доме по факту заселены 48 квартир, в которых проживают около 100 человек.

﻿
t-l.ru
1 /

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: аварийное жилье , гостиница , найм жилья , Руслан Кухарук

Последние новости

21:14 Тюлени заступают на военную службу в Мурманске
21:09 Россиянам еще предстоит освоить корпоративное волонтерство
20:32 Жильцам дома на Геологоразведчиков окажут необходимую помощь Фото
20:31 ТюмГУ – региональный эксперт в сфере закупок
20:07 ЦБ: ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла очередного минимума
19:33 Половина фильмов в российских кинотеатрах - отечественного производства
19:15 Приморский национальный парк объявил конкурс на лучшее имя для молодой самки леопарда Фото
18:36 В Уватском районе рабочие спецтехникой повредили лес
18:05 Тюменцам предлагают поддержать международный флешмоб "Зажги синим" Фото
17:57 Тюменцев переселяют из аварийной пятиэтажки на ул. Геологоразведчиков Фото
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Тюменская область готовится к весеннему паводку

В Тюменской области продолжится финансирование жилищных программ

Владимир Якушев: Беларусь и Тюменская область связаны исторически и духовно

Политика

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Экономика

ЦБ: ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла очередного минимума

Собираемость налогов в Тюменской области растет

Банк России приглашает студентов на стажировку

Общество

Тюлени заступают на военную службу в Мурманске

Россиянам еще предстоит освоить корпоративное волонтерство

Жильцам дома на Геологоразведчиков окажут необходимую помощь

Спорт

Тюменские биатлонистки стали вторыми в эстафете чемпионата России

Лаптисты из Ярково в составе Тюменской области заняли пятое место на первенстве страны

Сформирована комиссия по выбору тренеров для сборной России по биатлону

Происшествия

В Уватском районе рабочие спецтехникой повредили лес

Житель Югры заплатил за вырубку леса пятьдесят миллионов рублей

Тюменец порезал обидчика за пощечину
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+