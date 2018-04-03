Жильцам дома на Геологоразведчиков окажут необходимую помощь

фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцам, переселенным из аварийного пятиэтажного дома N2 по проезду Геологоразведчиков в гостиницу "Колос" или к родственникам, компенсируют расходы на временный найм жилых помещений. Об этом сообщил заместитель главы администрации Тюмени Руслан Кухарук на встрече с жильцами дома, которая состоялась вечером 3 апреля.

"В результате мониторинга текущего состояния здания обнаружены дефекты, которые оцениваются как критические, поэтому дальнейшее проживание в доме недопустимо", - отметил замглавы городской администрации.

Напомним, что многоквартирный дом № 2 по пр. Геологоразведчиков в 2015 году был признан аварийным и подлежащим сносу. В 2016 году было принято решение о признании здания вероятной зоной чрезвычайной ситуации. 3 апреля в администрацию города поступила информация о вновь образовавшихся трещинах на фасаде и цокольной части дома. В связи с этим на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было оперативно принято решение временно переселить жильцов и ограничить доступ людей в здание.

Начиная с 19 часов, у дома начали дежурить сотрудники полиции и МЧС. Жильцам необходимо взять документы, вещи первой необходимости и выехать из дома. Для тех, кто не имеет другого жилья или не может разместиться у родственников, готовы номера в гостинице "Колос".

"У дома дежурят автобусы, которые доставят вас в гостиницу", - обратился к жильцам Руслан Кухарук.

По его словам, компенсация за найм временного жилья и услуги риэлторов будет выплачена за счет областного бюджета на основании заключенных договоров. Суммы будут рассчитываться, исходя из средней стоимости аренды жилья в том или ином районе.

"Вариант съемного жилья нужно найти самостоятельно в течение месяца. Все документы в обязательном порядке будут проверяться. На это потребуется несколько дней. Пока жильцы занимаются поиском съемной квартиры, они останутся в гостинице", - сообщил замглавы городской администрации.

Руслан Кухарук подробно рассказал о процедуре расселения из аварийного жилья для постоянного проживания, предусмотренной законодательством. Работа будет проводиться с двумя группами граждан: нанимателями, то есть проживающими в доме по договору социального найма, и собственниками.

Для нанимателей важно, чтобы документы, подтверждающие факт найма жилых помещений, были в порядке, подчеркнул он. После получения и сверки всех необходимых документов муниципалитет объявит аукцион и приобретет квартиры, равнозначные по числу комнат в прежнем жилье и площади, которая не может быть меньше ранее занимаемой. С гражданами заключат новые договоры социального найма, и люди смогут переселиться в постоянное жилье.

"Что касается собственников, вся процедура прописана в законодательстве и будет проводиться строго в его рамках. После принятия документа о расселении, администрация обязательно письменно уведомит об этом всех собственников. Затем выйдет распоряжение об изъятии жилых помещений и земельного участка под аварийным многоквартирным домом. Следующий шаг – проведение оценки каждого жилого помещения оценочной организацией, имеющей соответствующую лицензию, которую выберут в ходе аукциона. Собственники ознакомятся с оценкой: в случае согласия с ней, им выплатят соответствующую сумму", - разъяснил Руслан Кухарук.

Участникам встречи также сообщили, что дом будет находиться под охраной полиции, пока жильцы не вывезут все свои вещи. При этом попасть в дом можно будет только в сопровождении спасателей. С 4 апреля жильцам дома не станут начислять оплату за жилищно-коммунальные услуги. С 9 апреля здание отключат от всех инженерных сетей и коммуникаций.

Представители городской администрации ответили на все вопросы участников собрания. Дополнительную информацию жильцы могут получить в любое время по телефону оперативного дежурного администрации города 46-19-69.

По данным управляющей компании, в аварийном 148-квартирном доме по факту заселены 48 квартир, в которых проживают около 100 человек.

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Евгений Бабенко