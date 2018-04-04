В Тобольске началась призывная кампания

Фото Минобороны

Более 160 тоболяков отправятся на воинскую службу. Весенняя призывная кампания стартовала в России 1 апреля, сообщается на официальном сайте администрации.

Как рассказал главный военный комиссар Тобольска и Тобольского района Алексей Бердин, предстоит сформировать и отправить команды на областной призывной пункт общей численностью более 160 человек. Из них 24 призывника из Тобольского района, остальные – из города.