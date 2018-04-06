up

6.04.2018 пятница

USD 57,5796

EUR 70,5926

В Тюмени 1..3 С 4 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Спорт

ХК "Рубин" продлил контракт с форвардом Михаилом Потякиным

11:10 06 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ХК "Рубин"

Хоккейный клуб "Рубин" заключил новый контракт с 31-летним форвардом Михаилом Потякиным. Он провел в команде полтора последних сезона.

По информации пресс-служба клуба, с декабря 2016 года Потякин в чемпионатах ВХЛ сыграл за тюменский клуб 85 матчей, в которых забросил 10 шайб и 18 раз ассистировал партнерам. При этом ценность Михаила далеко не только в результативных баллах. Он зарекомендовал себя как настоящий боец, лидер на льду и раздевалке. 

Останется в Тюмени и перспективный 21-летний нападающий Антон Угольников. Он перешел в "Рубин" по ходу прошлого сезона. В 37 поединках Угольников успел набрать 8 (4+4) очков.

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" продолжает формировать состав на следующий сезон. Активная работа ведется над тем, чтобы сохранить в команде игроков, удачно проявивших себя в прошлом сезоне. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Антон Угольников , Михаил Потякин , Рубин , хоккей

Последние новости

11:21 В Тюмени назвали победителей международной олимпиады по нейрохирургии Фото
11:10 ХК "Рубин" продлил контракт с форвардом Михаилом Потякиным
11:00 Тюменская энергосбытовая компания объявила о старте награждений победителей конкурса "Золотая опора"
10:49 Тюменке грозит срок за агрессию в отношении полицейского
10:38 Особенные дети выйдут на "Старты мечты" в Кировске
10:27 Есенгалий Ибраев: народная дипломатия помогает развивать экономические связи Фото
10:16 2ГИС показал площадки Тотального диктанта в Тюмени  
10:05 Будущие геоэкологи взяли пробы воды в реке Аремзянка
09:54 Делегация Павлодарской области ознакомилась с тюменским опытом в молочном животноводстве
09:43 В Исетском сгорел магазин смешанных товаров "Майя"
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев участвует в заседании Госсовета

Развитие речного флота может стать важным направлением тюменско-казахстанского сотрудничества

Тюменская и Павлодарская области договорились о сотрудничестве

Политика

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Экономика

Есенгалий Ибраев: народная дипломатия помогает развивать экономические связи

Делегация Павлодарской области ознакомилась с тюменским опытом в молочном животноводстве

Генеральным директором предприятия "РН-Уватнефтегаз" назначен Игорь Онешко

Общество

В Тюмени назвали победителей международной олимпиады по нейрохирургии

Тюменская энергосбытовая компания объявила о старте награждений победителей конкурса "Золотая опора"

2ГИС показал площадки Тотального диктанта в Тюмени  

Спорт

ХК "Рубин" продлил контракт с форвардом Михаилом Потякиным

Особенные дети выйдут на "Старты мечты" в Кировске

Виктория Сливко в масс-старте чемпионата России завоевала серебро

Происшествия

Тюменке грозит срок за агрессию в отношении полицейского

В Исетском сгорел магазин смешанных товаров "Майя"

Водитель из Пермского края осужден за ДТП с гибелью двух человек
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+