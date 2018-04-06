ХК "Рубин" продлил контракт с форвардом Михаилом Потякиным

фото ХК "Рубин"

Хоккейный клуб "Рубин" заключил новый контракт с 31-летним форвардом Михаилом Потякиным. Он провел в команде полтора последних сезона.

По информации пресс-служба клуба, с декабря 2016 года Потякин в чемпионатах ВХЛ сыграл за тюменский клуб 85 матчей, в которых забросил 10 шайб и 18 раз ассистировал партнерам. При этом ценность Михаила далеко не только в результативных баллах. Он зарекомендовал себя как настоящий боец, лидер на льду и раздевалке.

Останется в Тюмени и перспективный 21-летний нападающий Антон Угольников. Он перешел в "Рубин" по ходу прошлого сезона. В 37 поединках Угольников успел набрать 8 (4+4) очков.

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" продолжает формировать состав на следующий сезон. Активная работа ведется над тем, чтобы сохранить в команде игроков, удачно проявивших себя в прошлом сезоне.