В Исетском районе директор компании оштрафован за невыплату зарплаты

Фото ИА "Тюменская линия"

Директор, не плативший зарплату заведующей магазином, оштрафован в Исетском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, руководитель финансово-строительной компании с ноября 2016 года по февраль 2017 года не выплачивал зарплату заведующей магазином, хотя деньги были. Общая сумма задолженности составила более 44 тыс. рублей. Долги по зарплате были погашены лишь после возбуждения уголовного дела.

Суд прекратил уголовное дело и назначил руководителю штраф в размере 30 тыс. рублей.