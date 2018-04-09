Антивандальные сенсорные экраны установят в тюменском сквере Якова Неумоева

Сквер Якова Неумоева. Фото ИА "Тюменская линия"

Обновленный сквер Якова Неумоева будет нести просветительскую функцию, заверили разработчики концепции.

"Представьте воина – рослого плечистого парня, на нем полушубок Тюменской овчинно-меховой фабрики, он вооружен пулеметом Шпагина, который изготавливали в Тюмени, на солдате валенки Тюменской фабрики валеной обуви и так далее", - с такого яркого образа начал презентацию концепции сквера Якова Неумоева председатель Тюменского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Герман Смирнов.

По его словам, в годы Великой Отечественной войны фронт обеспечивали 26 тюменских предприятий. Память о них поселится в сквере Якова Неумоева. Ближе к ул. Рижской расположится мемориал из 26 стел высотой более четырех метров. На каждую будут нанесены названия предприятий-кормильцев фронта.

"Это будет магическое место по своему внешнему виду. Сквер будет просветительским. Мы хотим попробовать создать здесь информационные порталы открытого доступа – сенсорные антивандальные экраны, на которых можно будет узнать полезную информацию", - рассказал руководитель управы Ленинского административного округа Роман Воллерт.

По его словам, в сквере появится бюст героя Советского Союза, кавалериста, почетного жителя Тюмени Якова Неумоева. Территория сквера площадью в три гектара – любимое место прогулок местных жителей. Строители полностью обновят пешеходные дорожки, установят видеонаблюдение, освещение, устроят детские, спортивные площадки, площадку для выгула собак. В сквере будет больше скамеек. Близость выставочного зала на ул. Севастопольской добавляет местности популярности. Просьбы об организации бесплатной парковки учтут в разработке проекта, ее организуют по периметру сквера.

В 2018 году управа округа завершит разработку проектно-сметной документации. Благоустройство сквера Якова Неумоева планируют в 2019 году. Организаторы надеются, что к юбилейному для ветеранов 2020 году здесь пройдет большой городской праздник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

﻿ Сквер Якова Неумоева. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Лина Орлова