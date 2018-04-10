В Салехарде проводят проверку по фактам нападения бродячих собак на детей

sledcom.ru

Проверка по факту нападения бродячих собак на жителей города проводится в Салехарде.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в 2017 году не менее десяти человек, в том числе и несовершеннолетние, пострадали от нападения бродячих собак на улицах города.

2 апреля 2018 года в Салехарде во дворе дома на ул. Щорса стая собак напала на восьмилетнего мальчика. Ребенок госпитализирован с многочисленными рваными ранами.

5 апреля 2018 года пострадал от нападения стаи бродячих собак еще один ребенок. На 11-летнего мальчика напали собаки, когда он шел в школу. У ребенка укусы руки.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.