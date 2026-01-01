  • 14 января 202614.01.2026среда
Запись на курсы цифровой грамотности "Расширяя горизонты" стартовала в Тюмени

Общество, 16:19 14 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запись на курсы повышения цифровой грамотности "Расширяя горизонты" началась в Тюменской области.

Как отметили в региональном департаменте информатизации, это бесплатное обучение позволяет освоить новые цифровые навыки, расширить свои знания о кибербезопасности, цифровых сервисах и т.д. Желающих также обучат основам работы на планшете, личной финансовой безопасности и грамотности.

Оставить заявку на участие можно на портале "Расширяя горизонты или по телефону: 8(3452)50-00-50.

Занятия проводятся очно по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142 (Тюменский Технопарк). Возрастное ограничение: 18+.

# кибербезопасность , Расширяя горизонты

