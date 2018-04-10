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В Тюменской области вырос спрос на потребительские кредиты

15:21 10 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Пресс-конференция Гарифа Ромашкина. Фото ИА "Тюменская линия".

Потребительское кредитование, наряду с ипотекой, становится одним из драйверов роста продаж кредитных продуктов банка ВТБ.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" сообщил управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин.

"Клиенты группы ВТБ в тратах себя чувствуют более раскованно. Этому способствует низкая инфляция, рост уровня доходов населения. Все это говорит о том, что тюменцы начали тратить более уверенно и с большей охотой берут кредиты", - отметил он.

По итогам первого квартала 2018 года ВТБ в Тюменской области выдал почти 3 тыс. потребительских кредитов на общую сумму 1,7 млрд рублей. Это на 28% больше по объему, чем за аналогичный период 2017 года.

На 8% выросла и средняя сумма потребительского кредита, что опять же говорит об улучшении благосостояния населения, стабилизации заработных плат и росте среднего чека. Тюменцы традиционно берут кредиты на ремонт, путешествия и покупку бытовой техники.

Гариф Ромашкин подчеркнул, что роста просроченной задолженности нет, этот показатель стабилен. "Если население принимает инвестиционное решение, среднесрочное или долгосрочное, то это индикатор того, что оно чувствует себя более комфортно", - добавил он.

Любовь Голышева

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Теги: ВТБ , Гариф Ромашкин , кредиты

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