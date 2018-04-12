В Усадьбе Колокольниковых открывается выставка Степана Лопатина

фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Выставка "К 100-летию тюменского художника Степана Лопатина" открывается в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) 13 апреля.

Как сообщают организаторы, творческую деятельность Степан Лопатин начинал с графики. Пробовал свои силы в живописи, лепке, рисунке, в прикладных видах искусства.

Одним из первых Лопатин в 1961 году побывал в Шаиме у первооткрывателей тюменской нефти. По поручениям "Тюменской правды" он выезжал к строителям нефтепровода Самотлор - Тюмень - Альметьевск и газопровода Надым - Урал, был на строительстве железной дороги Тюмень - Сургут. Из каждой поездки Степан Лопатин привозил рисунки, с которыми знакомил читателей газет и телезрителей. Через любовь к документальному рисунку Лопатин пришел к репортажному жанру.

В 1983 году в Тюмени состоялась персональная выставка художника. На ней экспонировалось около 300 произведений живописи и графики. Лопатин был участником областных художественных выставок, двух зональных, одной республиканской.

Майор в отставке Степан Лопатин являлся кавалером пяти орденов: ордена "Отечественной войны I степени" (1944, 1945, 1985 г.), ордена "Отечественной войны II степени" (1943 г.), ордена "Красной Звезды" (1944 г.); имел медаль "За боевые заслуги". В 1995 году, в год 50-летия Победы работала вторая персональная выставка произведений художника.

Выставка будет работать с 13 апреля по 5 июля. Стоимость билета - 50 рублей.