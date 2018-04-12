В Югре рабочего подозревают в краже труб на два миллиона рублей

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Сотрудника одного из предприятий Когалыма подозревают в краже 150 труб на общую стоимость более 1 млн 800 тыс. рублей.

43-летний мужчина сознался в содеянном и пояснил полицейским, что он имел доверенность на перевозку труб с предприятия на месторождение. При транспортировке он увозил часть груза в заранее заготовленное место. К моменту обнаружения хищения, он успел продать несколько труб в Сургут, но деньги за сделку получить не успел. Похищенное изъяли и ворнули владельцу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО, возбуждено уголовное. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.