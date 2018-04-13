Управляющая компания из Нового Уренгоя ответит за нарушение лицензионных требований

Фото АО «Тюменская энергосбытовая компания»

Внеплановую проверку исполнения лицензионных требований при управлении многоквартирными домами провел департамент государственного и жилищного надзора ЯНАО в отношении ООО "УК Северный дом" в Новом Уренгое. По ее результатам организация была привлечена к административной ответственности.

Основанием к проведению надзорных мероприятий стало обращение АО "Тюменская энергосбытовая компания" по вопросу нарушения сроков расчетов с поставщиком энергоуслуг со стороны управляющей компании, сообщает пресс-служба АО "ТЭК".

Так, задолженность за потребленную электроэнергию, которую ООО "УК Северный дом" приобретало для использования и содержания общего имущества в многоквартирных домах, перед ресурсоснабжающей организацией на 9 февраля 2018 года составила 2,6 млн рублей. Последний платеж в адрес энергосбытовой компании был сделан в марте 2018 года за октябрь 2017 года. Проверка установила, что исполнитель коммунальных услуг своевременно получал плату от жильцов за электроэнергию, имел устойчивое финансовое положение и возможность платить в рамках действующего договора энергоснабжения АО "Тюменская энергосбытовая компания", но неоднократно нарушал обязательства перед энергетиками.

Поскольку порядок расчетов с ресурсоснабжающими компаниями за коммунальные услуги обязателен для управляющих компаний, ООО "УК Северный дом" выдано предписание об устранении нарушений лицензионных требований. В случае, если организация проигнорирует требования органов государственного жилнадзора, АО "Тюменская энергосбытовая компания" будет вынуждено настаивать на лишении лицензии управляющую компанию-должника.