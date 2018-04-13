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В Тюмени владельца торгового центра оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

14:05 13 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Проверку соблюдения требований пожарной безопасности провели сотрудники прокуратуры и МЧС  в торговом центре "Дарина" в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, ТЦ "Дарина" принадлежит компании "АИЖК по Тюменской области". Площадь здания составляет более 7200 кв.м.

В ходе проверки выявлены нарушения. Автоматическая пожарная сигнализация на втором и третьем этажах находилась в неисправном состоянии. На третьем этаже торгового центра система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре тоже была неисправна.

Не были предоставлены документы проверки состояния огнезащитной обработки несущих металлических конструкций, отсутствовали акты проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода. На объекте не была произведена перекатка пожарных рукавов.

В паркинге при срабатывании систем автоматической противопожарной защиты объекта клапан дымоудаления открывался с задержкой три минуты. Кроме того, были выявлены и другие нарушения.

По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело. В адрес руководителя организации также внесено представление об устранении нарушений закона. АИЖК по Тюменской области оштрафовали на 150 тыс. рублей.

Устранение выявленных нарушений взяла на контроль прокуратура округа.

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Теги: МЧС , проверки , прокуратура , торговые центры

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