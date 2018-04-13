Хозяйка Яшмовой горы приглашает тюменцев в музей

фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Выставка "Яшмы Урала" в музее "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) будет открыта до 15 апреля.

По информации организаторов, в экспозиции представлены более 130 уникальных образцов пейзажной яшмы. Камнерезные изделия выполнены из разных сортов и оттенков яшмы. Посетители имеют возможность оценить красоту камня и его художественное применение.

На выставке можно сфотографироваться с хозяйкой Яшмовой горы, а в сувенирном киоске музея приобрести журнал с образцом натуральной яшмы.

Стоимость входного билета: для взрослых - 100 рублей, студенты, пенсионеры, школьники и дошкольники - 50 рублей, дети до 6 лет бесплатно.

Музей работает с 11 до 20 часов.