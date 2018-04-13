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Хозяйка Яшмовой горы приглашает тюменцев в музей

18:05 13 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Выставка "Яшмы Урала" в музее "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) будет открыта до 15 апреля. 

По информации организаторов, в экспозиции представлены более 130 уникальных образцов пейзажной яшмы. Камнерезные изделия выполнены из разных сортов и оттенков яшмы. Посетители имеют возможность оценить красоту камня и его художественное применение.

На выставке можно сфотографироваться с хозяйкой Яшмовой горы, а в сувенирном киоске музея приобрести журнал с образцом натуральной яшмы.

Стоимость входного билета: для взрослых - 100 рублей, студенты, пенсионеры, школьники и дошкольники - 50 рублей, дети до 6 лет бесплатно. 

Музей работает с 11 до 20 часов. 

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Теги: выставка , музей , Урал , яшмы

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