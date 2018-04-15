В Узбекистане найдено зороастрийское резное панно

фото центра изучения Арктики

Уникальную многоперсонажную композицию, вырезанную на дереве обнаружили ученые в ходе раскопок в Самаркандской области Узбекистана. Находку можно отнести к периоду зороастризма, пишет Интерфакс.

Эта первая подобная находка в истории археологии Средней Азии, которая является уникальным открытием мирового значения.

По данным ученых, на территории Самаркандской области на левом берегу канала Даргом располагался загородный дворец правителей доисламского времени (до VIII века). В цитадели было обнаружено парадное помещение, большую часть которого занимал трехъярусный подиум, где, как предполагают узбекские ученые, на троне восседал правитель. Стены зала украшали резные деревянные панно.

Обнаруженное в ходе раскопок панно размером 124х141 сантиметров состоит из двух широких досок, скрепленных между собой железными скобами. На его лицевой стороне вырезана композиция из человеческих фигур, размещенных в четыре яруса. Всего в композицию включено 46 фигур.

Как считают узбекские историки, основной сюжет композиции - поклонение зороастрийскому божеству, сидящему на троне в виде лежащего льва. К нему на поклон двигаются люди с различными дарами. Ниже изображены музыканты. В следующем нижнем ярусе - коленопреклоненные фигуры дароносцев. Два персонажа в центре помещены перед алтарем. Раскопки на этом объекте продолжаются.