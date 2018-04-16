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Уральская фирма заплатит штраф за подкуп зоотехника тюменской птицефабрики

11:43 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Екатеринбургская фирма заплатит крупный штраф за подкуп зоотехника птицефабрики в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, учредительница екатеринбургской фирмы "Розовый лотос" поручала бухгалтеру ежеквартально переводить главному зоотехнику птицефабрики "Боровская" взятку. За деньги тюменец должен был покупать их кормовую добавку для крупного рогатого скота. Всего было приобретено более 200 тонн кормовой добавки. Общая сумма взятки, полученной с апреля 2013 года по июль 2016 года, составила более 610 тыс. рублей.

Прокуратура района возбудила в отношении фирмы "Розовый лотос" административное дело. По результатам его рассмотрения мировой судья назначил коммерческой фирме штраф в размере 1 млн рублей.

Ранее бывший главный зоотехник птицефабрики был осужден за получение взятки к штрафу в размере 2,1 млн рублей в доход государства. Кроме того, суд взыскал в доход государства полученную им взятку более 610 тыс. рублей и конфисковал прицеп осужденного.

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Теги: взятка , штраф

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