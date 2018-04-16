Жители Демьянки получат высокоскоростной Интернет

Фото следственного комитета РФ

В частном секторе в Демьянке и правобережном Увате появится высокоскоростной Интернет в 2018 году.

Сеть в селе Демьянское подрядная организация построила в 2015 году, через два года были проложены волоконно-оптические линии связи в многоквартирные дома. Все пользователи обеспечены высокоскоростным Интернетом и многоканальным интерактивным телевидением с возможностью просмотра архива в течение семи дней.

До конца апреля будет утвержден проект монтажа сетей в частных домах в Демьянке. После майских праздников начнется строительство линии.

В правобережном Увате компания уже установила оборудование и несколько лет оказывает интернет-услуги организациям. Провайдер планирует предоставлять свои услуги и в частных домах правобережного Увата по технологии Gpon (оптика в дом), что позволит пользоваться услугой Интернет на скорости до 100 Мбит/с. и телевидением с более 150 каналами, сообщает пресс-служба администрации Уватского муниципального района.