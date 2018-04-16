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Жители Демьянки получат высокоскоростной Интернет

15:21 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

В частном секторе в Демьянке и правобережном Увате появится высокоскоростной Интернет в 2018 году. 

Сеть в селе Демьянское подрядная организация построила в 2015 году, через два года были проложены волоконно-оптические линии связи в многоквартирные дома. Все пользователи обеспечены высокоскоростным Интернетом и многоканальным интерактивным телевидением с возможностью просмотра архива в течение семи дней.

До конца апреля будет утвержден проект монтажа сетей в частных домах в Демьянке. После майских праздников начнется строительство линии. 

В правобережном Увате компания уже установила оборудование и несколько лет оказывает интернет-услуги организациям. Провайдер планирует предоставлять свои услуги и в частных домах правобережного Увата по технологии Gpon (оптика в дом), что позволит пользоваться услугой Интернет на скорости до 100 Мбит/с. и телевидением с более 150 каналами, сообщает пресс-служба администрации Уватского муниципального района. 

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Теги: Демьянское , Интернет , оптико-волоконка , Уват

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